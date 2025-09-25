Микромир под пристальным вниманием

Объявлены победители конкурса Nikon Small World in Motion 2025. В конкурсе представлены лучшие фильмы и цифровые фотографии, снятые с помощью микроскопа.

Как передает Day.Az, в этом году организаторы собрали 325 видеоматериалов из 34 стран. Первое место занял Джей Макклеллан из Мичигана за видеоролик о самоопылении вероники тимьянолистной. Макклеллан также получил почетную награду за свое видео о растворении и кристаллизации кристаллов кобальта, меди и натрия.

Второе место занял Бенедикт Плейер за видео, на котором запечатлено плавание водорослей в капле воды, снятое внутри японской монеты номиналом 50 иен, а третье место досталось Эрику Витриолу за видео митохондрий и актина в клетках опухоли мозга мыши.

Представляем снимки.