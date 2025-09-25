В Азербайджане впервые запускаются внутрирегиональные пассажирские ж/д перевозки

Входящее в AZCON Holding ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) впервые запускает внутрирегиональный пассажирский маршрут с целью роста удовлетворенности пассажиров и обеспечения транспортной доступности в регионах страны, сообщает Day.Az со ссылкой на АЖД.

В преддверии 145-летия железных дорог Азербайджана - с 28 сентября 2025 года дважды в день по маршруту Гянджа-Мингячевир-Агстафа начнут курсировать современные электропоезда.

Согласно расписанию, поезд будет ежедневно отправляться из Гянджи в 05:45 и прибывать на станцию Мингячевир в 06:57. В 07:15 он продолжит движение из Мингячевира в направлении Гянджа-Агстафа и прибудет в Гянджу в 08:26, а в Агстафу - в 09:48. Во второй половине дня рейсы будут начинаться в 16:00 из Агстафы, поезд прибудет в Гянджу в 17:19, а на станцию Мингячевир - в 18:36. Поезд, отправляющийся из Мингячевира в 19:00, прибудет в Гянджу в 20:11.

Пассажирам будут доступны станции Мингячевир, Мингячевир-Главная, Гёран, Гянджа, Далляр, Говлар, Товуз и Агстафа.

Путешествовать можно будет в вагонах классов стандарт и стандарт+, а также бизнес-класса и первого класса. Минимальная цена билета в направлении Гянджа-Мингячевир составит 2,60 маната, а в направлении Мингячевир-Агстафа - 6,80 маната.

В поездке пассажиры также смогут воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

Билеты можно приобретать с 25 сентября на официальном сайте АЖД и через приложение ADY Mobile.

В целях обеспечения безопасного и бесперебойного движения поездов АЖД осуществила ремонтные работы на железнодорожных путях мингячевирского участка. Также было отремонтировано здание станции Мингячевир, обновлен зал ожидания.

С запуском маршрута Гянджа-Мингячевир-Агстафа ожидается заметный рост пассажирских перевозок. По предварительным оценкам, маршрутом будут пользоваться до 100 тысяч пассажиров в год.