В ЕС признали нехватку возможностей для обнаружения беспилотников

У Европейского союза недостаточно возможностей для обнаружения беспилотников. Об этом заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс в интервью порталу Euractiv.
По словам парламентария, ЕС может намного улучшить свои возможности по выявлению дронов в течение года, но потребуется значительно больше времени, чтобы создать полноценную "стену от дронов" на суше и на море, способную отслеживать и уничтожать вражеские БПЛА.
Еврокомиссар также заявил, что проект "Стена дронов" может быть реализован в течение года.
