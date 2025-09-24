Как новая дорога Пиршаги–Хырдалан повлияет на пробки на трассе Баку–Сумгайыт?

В настоящее время продолжается строительство автомобильной дороги Пиршаги-Новханы-Хырдалан-М4. Планируется, что строительство дороги будет завершено в следующем году.

Но сможет ли дорога Пиршаги-Хырдалан снизить нагрузку на трассу Сумгайыт-Баку?

Как сообщает Day.Az, эксперт по транспорту Ильгар Гусейнли заявил Metbuat.az, что до 2030 года принят государственный план, находящийся под личным контролем Президента Азербайджана Ильхама Алиева. В рамках программы предусмотрено строительство кольцевых дорог, прокладка различных путепроводов и коммуникаций, а также обновление транспортной инфраструктуры. В этот проект включено и строительство магистрали Пиршаги-Новханы-Хырдалан-М4.

По словам эксперта, новая дорога позволит освободить значительное количество транспортных средств от пробок на направлении Сумгайыт-Баку и станет важным транспортным узлом. Также планируется интеграция второй кольцевой дороги в эту систему:

"До 2030 года планируется строительство и ввод в эксплуатацию девяти новых станций метро. Это создаст условия для развития как подземной, так и наземной транспортной системы. В результате снизится интенсивность движения, а нагрузка на транспорт будет значительно облегчена. Кроме того, в последние годы миграция из регионов в Баку практически остановилась, наоборот, процесс обратной миграции ускорился. Особенно восстановление деревень, поселков и городов в Карабахском экономическом регионе, создание новых рабочих мест также снизит нагрузку на город и транспорт".

Гусейнли подчеркнул, что строительство дороги Пиршаги-Новханы-Хырдалан-М4, наряду с другими инфраструктурными проектами, внесет значительный вклад в уменьшение транспортной загруженности и снижение пробок на дороге Сумгайыт-Баку.