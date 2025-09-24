Сахиба Гафарова встретилась с председателем Национальной Ассамблеи Сербии

Находящаяся в нашей стране с визитом парламентская делегация во главе с председателем Национальной Ассамблеи Сербии Аной Брнабич 24-го сентября посетила Милли Меджлис.

Об этом Day.Az сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

После ознакомления с залом пленарных заседаний парламента гости побывали в Музее Гейдара Алиева в Милли Меджлисе. Ана Брнабич оставила запись в Памятной книге.

Затем состоялась встреча спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой и председателя Национальной Ассамблеи Сербии Аны Брнабич в расширенном составе.

Поприветствовав гостей, спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отметила важную роль встречных визитов высшего и высокого уровней между нашими странами, между которыми существуют отношения дружбы и стратегического партнёрства. В этом контексте спикер затронула значение взаимных визитов и встреч Президента Ильхама Алиева и Президента Александра Вучича, а также документов, подписанных в ходе этих визитов.

Спикер Милли Меджлиса, выразив удовлетворение успешным развитием взаимоотношений стран, отметила демонстрируемые нашими государствами в рамках международных организаций взаимоподдержку и солидарность. Она также указала на благотворное воздействие встречных визитов на развитие отношений в русле межпарламентских связей. Сахиба Гафарова подчеркнула роль групп дружбы сторон в развитии межпарламентских отношений, выразила удовлетворение сотрудничеством в международных парламентских организациях и коснулась возможностей для налаживания сотрудничества между парламентскими комитетами.

Председатель Национальной Ассамблеи Сербии Ана Брнабич озвучила поздравления с развитием и достижениями нашей страны, свидетелем которых она стала. Она отметила, что Азербайджан для Сербии - дружественное государство и союзник, и гордость в связи с тем, что страны поддерживают друг друга. Также она выразила признательность за поддержку, оказанную Азербайджаном в вопросе территориальной целостности. Ана Брнабич сказала, что Азербайджан является страной, защищающей свои национальные интересы и оберегающей собственные ценности, и что Сербия очень высоко это ценит.

Председатель Национальной Ассамблеи указала на важность имеющихся между нашими странами связей в экономической сфере, в том числе в энергетическом секторе. Заявив, что энергетическая безопасность является составной частью национальной безопасности любого государства, она поблагодарила Азербайджан за поддержку в этом направлении.

Ана Брнабич сказала в ходе беседы, что как спикер парламента будет и впредь прилагать усилия к развитию отношений между законодательными собраниями двух стран.

Также был проведён обмен мнениями по иным вопросам, представляющим общий интерес.

После встречи гости осмотрели созданный в фойе Милли Меджлиса и посвящённый 44-дневной Отечественной войне "Уголок победы".