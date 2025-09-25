Вспышка опасной болезни во Франции

Во французском регионе, неподалёку от Альбервиля на юго-востоке страны, зафиксирована вспышка легионеллёза - так называемой "болезни легионеров".

Как передает Day.Az, по официальным данным, подтверждено 45 случаев заражения.

Восьмерых пациентов врачи поместили в отделение интенсивной терапии, ещё один человек скончался. Медики также проверяют ряд подозрительных эпизодов, которые могут оказаться связанными с инфекцией. Власти начали расследование, чтобы определить источник распространения бактерии, однако конкретных версий пока не выдвинуто.

Легионеллёз представляет собой острое инфекционное заболевание. Оно сопровождается сильной лихорадкой, выраженной интоксикацией, поражает лёгкие, нервную систему и органы пищеварения. В тяжёлых случаях может развиваться полиорганная недостаточность. Возбудитель инфекции способен существовать в воде и почве, а заражение обычно происходит воздушно-капельным либо аэрозольным путём.