Какой интервал между поездами бакинского метро в часы пик?

С нового учебного года в "Бакинском метрополитене" в будние дни, в часы пик, интервал движения поездов от станции "28 Мая" до станции "Ахмедлы" установлен в 1 минуту 45 секунд.

Как передает Day.Az, об этом сказал в четверг Trend пресс-секретарь ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

Он отметил, что на сегодняшний день главной проблемой метро является пересечение и объединение зелёной и красной линий на станции "28 Мая".

"По этой причине поезда от станции "28 Мая" в направлениях "Ичери-Шехер" и "Дярнягюль" в часы пик ходят вдвое чаще, то есть интервал достигает 3 минут 30 секунд. В Бакинском метрополитене существуют дополнительные меры регулирования таких ситуаций. Например, если рассматривать только одно направление, на линии "Мемар Аджеми" утром есть две особенно загруженные станции: "20 Января" и "Кёроглу". Помимо станции "20 Января", недавно для регулирования пассажиропотока на станциях с высокой загрузкой - "Мемар Аджеми" и "Иншаатчылар" - с 08:00 до 09:00 два поезда возвращаются от станции "Мемар Аджеми". В этом случае интервал движения по направлению "Мемар Аджеми" - "Дярнягюль" удваивается", - пояснил он.

Бахтияр Мамедов добавил, что из-за технических возможностей метро выпуск дополнительных поездов на этом участке невозможен, однако проводится специальный мониторинг пассажиропотока.

"Плотность движения и потребности пассажиров находятся под постоянным контролем. Например, утром на линии от станции "Нефтчиляр" к "Кёроглу"самой загруженной станцией является именно "Кёроглу". Поэтому с 08:00 до 09:00 для регулирования потока пассажиров один поезд отправляется без пассажиров на станцию "Кёроглу". То есть поезд выходит со станции "Нефтчиляр" пустым, а достигнув станции "Кёроглу", продолжает движение уже с пассажирами", - сказал он.