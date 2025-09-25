Назван общий объем британских инвестиций в Азербайджан

За годы независимости общий объем британских инвестиций в Азербайджан превысил 30 миллиардов долларов.

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Севиндж Фаталиева в ходе Первого Азербайджано-британского политического диалога, прошедшего в Университете ADA.

"Наше сотрудничество выходит далеко за рамки энергетики. Оно охватывает возобновляемую энергетику, охрану окружающей среды, образование и развитие человеческого капитала. Вместе мы работаем над глобальными вызовами - изменением климата, безопасностью и устойчивым развитием", - отметила она.

По ее словам, британские инвестиции дали мощный импульс развитию экономики Азербайджана и заложили основу долгосрочного двустороннего партнерства. Фаталиева подчеркнула, что Азербайджан высоко ценит экспертизу Великобритании в возобновляемой энергетике, водородных технологиях и "умных" экологических решениях.

"Эти ранние инвестиции стали выражением доверия к потенциалу Азербайджана и ясным проявлением солидарности. Сегодня наши отношения вышли на качественно новый уровень. Недавно официально было объявлено о повышении уровня отношений Великобритании с Азербайджаном до стратегического партнерства", - добавила Фаталиева.