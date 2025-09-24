Кибератака на месяц парализовала работу заводов Land Rover
Компания Jaguar Land Rover продлила простой своих заводов, пострадавших от хакерской атаки.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters.
"Крупнейший британский автопроизводитель Jaguar Land Rover продлевает закрытие своих заводов до 1 октября после кибератаки в начале сентября, которая парализовала его работу, а более мелкие поставщики оказались в затруднительном положении", - отмечается в сообщении.
В Великобритании Jaguar Land Rover имеет три завода, способных выпускать в совокупности 1 тыс. автомобилей в день. Из-за того, что предприятия не могут возобновить работу, автопроизводитель теряет по £50 млн (₽5,6 млрд) в неделю. Многим из 33 тыс. работников пострадавших заводов предписано оставаться дома.
