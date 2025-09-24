https://news.day.az/officialchronicle/1783021.html

Президент Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке с генеральным директором и президентом компании Franklin Templeton - ФОТО

24 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке с генеральным директором и президентом компании Franklin Templeton, одной из крупнейших и самых влиятельных в мире компаний по управлению глобальными инвестициями, Дженни Джонсон, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется