Президент Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке с генеральным директором и президентом компании Franklin Templeton

24 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке с генеральным директором и президентом компании Franklin Templeton, одной из крупнейших и самых влиятельных в мире компаний по управлению глобальными инвестициями, Дженни Джонсон, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

