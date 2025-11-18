В Китае выпустили нового робота, двигающегося как человек

Новый робот Iron от китайской Xpeng, чью походку большинство экспертов считают максимально близкой к человеческой, сопоставлен с предыдущей моделью.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На видео новое тело Iron с 82 степенями свободы двигается как человеческое. Усовершенствованы поясница, колени и плечи.

