В Китае выпустили нового робота, двигающегося как человек - ВИДЕО

Новый робот Iron от китайской Xpeng, чью походку большинство экспертов считают максимально близкой к человеческой, сопоставлен с предыдущей моделью. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На видео новое тело Iron с 82 степенями свободы двигается как человеческое. Усовершенствованы поясница, колени и плечи.