https://news.day.az/hitech/1796187.html В Китае выпустили нового робота, двигающегося как человек - ВИДЕО Новый робот Iron от китайской Xpeng, чью походку большинство экспертов считают максимально близкой к человеческой, сопоставлен с предыдущей моделью. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На видео новое тело Iron с 82 степенями свободы двигается как человеческое. Усовершенствованы поясница, колени и плечи.
В Китае выпустили нового робота, двигающегося как человек - ВИДЕО
Новый робот Iron от китайской Xpeng, чью походку большинство экспертов считают максимально близкой к человеческой, сопоставлен с предыдущей моделью.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На видео новое тело Iron с 82 степенями свободы двигается как человеческое. Усовершенствованы поясница, колени и плечи.
