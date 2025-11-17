Утвержден меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и ОАЭ - Указ
Утвержден "Меморандум о взаимопонимании между министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики и министерством человеческих ресурсов Объединенных Арабских Эмиратов о сотрудничестве в сфере привлечения рабочей силы на временную работу в организованном порядке".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.
Согласно указу, после вступления меморандума в силу министерство труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики должно обеспечить реализацию его положений.
Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики должно уведомить правительство Объединенных Арабских Эмиратов о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Меморандума в силу.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре