В Испании из-за ливней обвалилась дорога - ВИДЕО

Вода размыла асфальт на трассе A-476, образовав яму глубиной несколько метров - она буквально разрезала дорогу пополам. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В провал упал легковой автомобиль с четырьмя пассажирами. Всех удалось вытащить и срочно доставить в больницу с травмами разной степени тяжести.