В Испании из-за ливней обвалилась дорога - ВИДЕО
Вода размыла асфальт на трассе A-476, образовав яму глубиной несколько метров - она буквально разрезала дорогу пополам.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В провал упал легковой автомобиль с четырьмя пассажирами. Всех удалось вытащить и срочно доставить в больницу с травмами разной степени тяжести. Дорога полностью перекрыта.
