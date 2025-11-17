В Испании из-за ливней обвалилась дорога

Вода размыла асфальт на трассе A-476, образовав яму глубиной несколько метров - она буквально разрезала дорогу пополам.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В провал упал легковой автомобиль с четырьмя пассажирами. Всех удалось вытащить и срочно доставить в больницу с травмами разной степени тяжести. Дорога полностью перекрыта.