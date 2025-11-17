Япония расширяет сотрудничество с Азербайджаном в цифровой сфере.

Как передает Day.Az, об этом в понедельник Trend заявил заместитель министра по международным связям Министерства внутренних дел и коммуникаций Японии Такуо Имагава в рамках церемонии открытия Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций (WTDC-25) в Баку.

Он отметил, что правительство Японии тесно сотрудничает с руководством Международного союза электросвязи (ITU) и считает своей главной целью обеспечение всеобщего доступа к интернету.

"WTDC - очень важная конференция для всего мира. Я уже второй раз в Азербайджане, и Баку поражает меня своей красотой. Это очень подходящее место для дискуссий по вопросам интернет-общества и цифровой сферы", - сказал Т.Имагава.

По словам эксперта, уже предприняты практические шаги по расширению сотрудничества между Японией и Азербайджаном в цифровой сфере: "Два дня назад мы подписали меморандум с Азербайджаном. На основе этого меморандума о сотрудничестве мы будем реализовывать совместные проекты". Он сообщил, что дальнейшее сотрудничество будет продолжено на основе конкретных проектов.