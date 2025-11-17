https://news.day.az/world/1795921.html

В Турции произошло землетрясение

В турецкой провинции Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 4,0. Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD). Согласно информации, эпицентр землетрясения находился в городе Сындыргы на глубине 6 км. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.