https://news.day.az/society/1795940.html В бакинском поселке сегодня не будет света В некоторых частях Маштаги временно отключат электроэнергию из-за плановых ремонтных работ.
В бакинском поселке сегодня не будет света
В некоторых частях поселка Маштага ожидаются временные перебои с подачей электроэнергии.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в "Азерышыг" ASC.
Отмечается, что 17 ноября на территории Маштагинского управления энергоснабжения и сбыта (ETSI) на подстанции 35/6 кВ будут проведены ремонтно-проверочные и тестовые работы.
Цель этих мероприятий - повышение качества электроснабжения и обеспечение растущего спроса на нагрузку.
В связи с этим с 11:00 до 13:00 подача электроэнергии будет ограничена в части жилых массивов. После завершения работ указанные районы обеспечат более стабильным и качественным электроснабжением.
