Участие Азербайджана в Консультативных встречах глав государств ЦА укрепляет новую геополитическую ось вокруг Каспия

Полноправное участие Азербайджана в Консультативных встречах глав государств Центральной Азии символизирует формальное признание его роли в региональной архитектуре и расширение традиционного понятия "Центральная Азия" за пределы пяти постсоветских государств. Это укрепляет новую геополитическую ось вокруг Каспийского моря и усиливает влияние транзитных проектов, в частности Среднего коридора, который связывает Центральную Азию с Европой через Азербайджан.

Об этом в комментарии Day.Az сказал казахстанский политолог Нурболат Нышанбаев.

"Участие Баку подчёркивает растущий акцент региона на многосторонней дипломатии и диверсификации партнёрств, что снижает зависимость от доминирующих внешних игроков. Политически это делает формат более гибким и усиливает статус Азербайджана как стратегического партнёра как для Центральной Азии, так и для Европы. Расширение формата означает, что регион начинает оформляться как более широкий интеграционный и стратегический проект, ориентированный на внешние транспортные и торговые связи. Центральная Азия демонстрирует готовность к институциональному обновлению, к созданию площадки, открытой для других государств, вовлечённых в региональные процессы развития транспорта, энергетики и безопасности. Это также укрепляет региональную субъектность, теперь Центральная Азия может вести внешние переговоры более координировано, представляя расширенную коалицию интересов. Вместе с тем расширение формата повышает конкуренцию за лидерство внутри региона и может изменить баланс влияния между его ключевыми странами", - сказал он.

По его словам, для Азербайджана расширяется дипломатическое поле, страна становится частью постоянно действующего механизма диалога, что повышает его роль как связующего звена между Центральной Азией и Южным Кавказом.

"Упор на развитие промышленного и транспортного сотрудничества уже обозначен как приоритет, особенно в рамках реализации Среднего коридора и энергетических проектов. Благодаря этому Азербайджан укрепляет свою стратегию многонаправленности внешней политики, получая дополнительные инструменты влияния и экономической привлекательности. В долгосрочной перспективе это может закрепить за Баку статус регионального хаба и посредника в вопросах торговли и безопасности. В ближайшие годы можно ожидать наращивания транзитных мощностей и инвестиций в инфраструктуру, направленную на соединение Центральной Азии с Европой через азербайджанские порты и железнодорожные маршруты. Будут продвигаться совместные проекты в энергетике, в том числе экспорт электроэнергии и развитие зелёных технологий, что укрепит экономическую взаимозависимость. Участие Баку усилит промышленную кооперацию, обмен технологиями и повышение стандартов безопасности транзита в регионе. Всё это позволит Азербайджану встать в один ряд с ключевыми игроками Центральной Азии по влиянию на будущее логистической и внешнеполитической архитектуры региона", - добавил он.

Али Гасымов