В Баку состоялся Глобальный молодежный саммит

В Баку в рамках Всемирной конференции по развитию электросвязи (WTDC-25) прошел Глобальный молодежный саммит 2025 Международного союза электросвязи (МСЭ).

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство связи и транспорта Азербайджана.

Целью мероприятия, в котором приняли участие более 500 делегатов из более чем 60 стран, было объединение молодых новаторов, государственных деятелей и лидеров отрасли для поощрения участия молодежи в формировании будущего цифрового развития.

На церемонии открытия Глобального молодежного саммита выступили заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Самеддин Асадов и директор Бюро развития электросвязи МСЭ Космас Лакисон Завазава.

В выступлениях была подчеркнута важность активного участия молодежи в сфере ИКТ, а также роль космической индустрии и технологий в развитии глобальных целей развития.

После церемонии открытия состоялась сессия "Межпоколенческий диалог". На сессии состоялся обмен мнениями между молодежью из шести региональных представительств МСЭ и молодежью из Азербайджана.

В рамках мероприятия были организованы интерактивные сессии, семинары и диалоги в Национальной академии авиации, Академии "Космик", действующей при "Азеркосмос", и Инновационном центре STEAM.

В Национальной академии авиации прошла интерактивная сессия, посвящённая созданию равных возможностей для молодых специалистов посредством ИКТ. Была организована техническая экскурсия по симуляторам, аэрокосмическим лабораториям и центру авиационных технологий.

В Академии "Космик" для студентов вузов прошел семинар на тему "Установление телекоммуникационной связи с Международной космической станцией (МКС)". На семинаре студенты научились собирать собственные орбитальные антенны и устанавливать прямую связь с Международной космической станцией.

В инновационном центре STEAM состоялась интерактивная панель с астронавтами - Альпером Гезеравджи (первым астронавтом Турции), Тувой Джихангиром Атасевером (вторым астронавтом Турции) и Думитру-Дорином Прунариу (первым астронавтом Румынии). Панельная дискуссия была посвящена роли телекоммуникаций в освоении космоса и завершилась сессией подписания соглашений.

День завершился культурным и межпоколенческим мероприятием в отеле Hilton, объединившим участников WTDC-25, молодых специалистов и видных деятелей общественности для содействия сотрудничеству и диалогу.