Венгрия намерена ужесточить правила найма иностранцев в сфере логистики

Венгерские власти намерены в ближайшее время внести изменения в законодательство, чтобы ограничить приток иностранных работников в логистический сектор.

Как передает Day.Az, об этом, выступая в эфире воскресной программы телеканала DunaTV, сообщил представитель Министерства экономики, подчеркнув при этом необходимость защиты национального рынка труда и обеспечения приоритета для местных сотрудников.

Логистика является одним из наиболее быстрорастущих секторов венгерской экономики из-за активного развития электронной торговли, расширения промышленных зон и строительства новых складских комплексов. Однако, по словам чиновников, многие компании прибегают к массовому найму неквалифицированной рабочей силы из третьих стран, в первую очередь из Азии, что вызывает недовольство среди местных профсоюзов.

Согласно предлагаемым поправкам, лимиты на привлечение трудовых мигрантов в логистику будут снижены, а условия получения разрешений на работу - ужесточены. В частности, работодателям придется доказать отсутствие доступных квалифицированных кандидатов среди граждан Венгрии или стран ЕС, прежде чем подавать запрос на найм иностранцев. Планируется также усилить контроль за соблюдением трудовых стандартов и условий проживания иностранных работников.

Представители бизнеса уже выразили обеспокоенность. По их мнению, снижение числа иностранных работников может привести к дефициту кадров и замедлению роста сектора. Однако правительство настаивает, что защита интересов местных работников является приоритетом.

Ожидается, что законопроект будет внесен в парламент до конца года.