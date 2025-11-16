https://news.day.az/politics/1795749.html Азербайджан становится полноправным членом центральноазиатской семьи - Хикмет Гаджиев - ВИДЕО Азербайджан становится полноправным членом центральноазиатской семьи. Как передает Day.Az, об этом написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в своем аккаунте в социальной сети X.
"Скоро стартует VII Консультативная встреча глав государств Центральной Азии. Азербайджан становится полноправным членом центральноазиатской семьи. Наша общая история, этнические и языковые связи, религиозные традиции и культурные ценности трансформируются в политическое единство на уровне "6", - написал он.
