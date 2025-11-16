Ученые заявили об обнаружении животного, возраст которого достигает эпохи римских императоров

Радиоуглеродный анализ тканей глаза гренландской акулы (Somniosus microcephalus) показал, что некоторым из их самых длинных живых экземпляров уже исполнилось от 400 до 500 лет. Ученые говорят, что это самые старые позвоночные на Земле.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом пишет Forbes.

Авторы пишут, что самые старые из этих акул могли жить, когда существовала Римская империя. Продолжительность жизни гренландской акулы превосходит почти всех других известных животных на Земле.

Есть несколько секретов их впечатляющего долголетия. С одной стороны, они растут всего на 1 сантиметр в год. Взрослеют также крайне медленно. Самки достигают репродуктивной зрелости примерно в 150 лет. Их медленный метаболизм, вялое движение и постоянное пребывание в холодных глубинах с низким содержанием кислорода, похоже, также являются ключами к долголетию.

Химия тела акулы - это еще одна адаптация к экстремальным условиям. Как показало исследование Toxicon, ткани животных насыщены триметиламином N- оксидом (TMAO). Это соединение стабилизирует белки под давлением и предотвращает замерзание. Хотя оно также придает мясу акулы известного токсичного, похожего на аммиак вкуса, если его употреблять сырым.

Коренные народы Гренландии издавна знают, как ферментировать или сушить мясо перед употреблением. Это позволяет им превращать природный токсин гренландской акулы в традиционный деликатес, который они называют хаукартлем (hákarl), и который обычно подают с Бреннивином (исландским шнапсом).

Гренландские акулы чаще всего встречаются в ледяных водах Северной Атлантики и Арктики. Их редко можно увидеть живыми. Обычно их видят только тогда, когда они запутываются в рыболовных снастях или всплывают на поверхность вблизи льдин. Их призрачный, почти доисторический вид добавляет им легенды: молочные глаза, омраченные паразитическими веслоногими рачками, и шрамы от столетий подводных встреч.

В отличие от других океанических хищников, гренландские акулы обычно питаются лишь случайно. Они поедают тюленей, рыбу, а иногда и туши северных оленей или белых медведей, которые падают в море. Это объясняется тем, что их медленный метаболизм позволяет им долго обходиться без пищи. В свою очередь, эта эволюционная стратегия сделала их идеально приспособленными к разреженной арктической экосистеме.

"История гренландской акулы - это свидетельство выносливости в одной из самых суровых сред планеты. Ее существование связывает современный мир со временем открытия новых земель и до формирования современных государств", - говорится в статье.

Авторы отмечают, что если хотя бы одна из этих акул действительно родилась во времена Римской империи, то она "наблюдала" за эволюцией человечества от железа до электричества и спутников. Она действительно является "окаменелостью в движении".