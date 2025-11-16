Проект строительства Зангезурского коридора видится логическим продолжением железной дороги Китай – Кыргызстан - Узбекистан

Сегодня мы становимся свидетелями создания новой транспортной артерии региона. Строительство стратегически важной железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан не просто соединит, а переформатирует логистику, открыв нашим странам кратчайший путь к крупнейшим рынкам Азии и Европы. В этом контексте проект строительства Зангезурского коридора видится логическим и стратегическим продолжением железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, заявил Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров на заседании 7-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в формате "Центральная Азия + Азербайджан".