Масштабные протесты в Мексике: начались столкновения с полицией

В Мехико продолжаются массовые протесты, вызванные ростом преступности, коррупции и громкими убийствами политиков, которые общественность связывает с деятельностью наркокартелей. Демонстранты вышли к Национальному дворцу, где расположен офис президента, и прорвали часть установленных ограждений, что привело к столкновениям с полицией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, протесты 15 ноября собрали тысячи участников. Несмотря на то что организаторы позиционировали акцию как инициативу поколения Z, на улицы вышли люди разных возрастов, включая критиков действующей власти.

По данным Bloomberg, президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что протестная активность усиливается благодаря кампаниям в соцсетях, где могут использоваться боты, а также за счет поддержки со стороны отдельных политических и бизнес-структур.

Участники протестов утверждают, что их выводит на улицы рост насилия, ощущение безнаказанности и серия резонансных преступлений, включая нападения на представителей политического истеблишмента. На фоне напряженной общественной атмосферы эксперты допускают, что протестная волна может усиливаться.