Обвал в метро Стамбула

В Стамбульском районе Бешикташ произошёл обвал во время строительства метро.

Как передает Day.Az, к месту происшествия привлечены поисково-спасательные группы.

Под обрушившейся конструкцией оказались 5 рабочих, которых удалось спасти.