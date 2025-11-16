https://news.day.az/world/1795709.html Обвал в метро Стамбула - ВИДЕО В Стамбульском районе Бешикташ произошёл обвал во время строительства метро. Как передает Day.Az, к месту происшествия привлечены поисково-спасательные группы. Под обрушившейся конструкцией оказались 5 рабочих, которых удалось спасти.
