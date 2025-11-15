TAP вносит значительный вклад в энергобезопасность Европы

Трансадриатический трубопровод (TAP) внес огромный вклад в энергетическую безопасность Европы.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend бывший посол США в Азербайджане Роберт Ф. Cекута по случаю 5-летия коммерческой эксплуатации TAP.

"События в Европе и мире, особенно с февраля 2022 года, вновь подтвердили то, почему правительства и энергетические компании объединились для проектирования и строительства TAP и Южного газового коридора (SGC). Вклад TAP и других компонентов SGC в энергетическую безопасность был и остаётся огромным - будь то обеспечение потребителей газом для их домов и бизнеса или поддержание энергетической и национальной безопасности Италии, Албании и других стран, через которые проходит TAP", - отметил Секута.

Он подчеркнул важную роль Азербайджана как надёжного энергетического партнёра для Европы через TAP.

"Предсказуемые поставки газа и нефти из Азербайджана являются значимым вкладом в глобальные потребности в энергии. Хотя это долгосрочная реальность, в последние годы она стала особенно важной, поскольку страны ЕС и другие государства Европы и мира ищут альтернативные источники поставок, которые ранее поступали из России, Ирана и других стран, из-за действий Москвы, Тегерана и ряда других правительств, подрывающих международный мир и безопасность", - пояснил Секута.

Он также отметил, что энергетические рынки динамичны, а глобальная энергетическая сфера переживает множество изменений: появляются новые источники энергии и технологии, развивается мировой рынок, а также растёт необходимость учитывать климатические изменения при обеспечении энергии для потребителей и компаний.

"Энергия остаётся тем, чем была с древнейших времён - основой жизни человека. Но способы её получения постоянно развиваются", - подчеркнул Секута.

Бывший посол считает, что правительства и компании, вовлечённые в TAP - будь то клиенты, поставщики или операторы - должны внимательно отслеживать эти изменения, анализировать тенденции спроса на энергию и своевременно адаптироваться к новым потребностям.

"В частности, я хотел бы отметить рост поставок сжиженного природного газа (СПГ), особенно из США и Катара, и их влияние на будущее развитие поставок по трубопроводам. Газ, доставляемый как по трубопроводам, так и в виде СПГ, останется ключевым для стран Европы и других регионов. Вопрос о том, как эти два способа поставки будут пересекаться и развиваться, станет важным для операторов TAP и других газопроводных сетей", - заключил Роберт Секута.