В Венгрии раскрыта масштабная преступная сеть

Прокуратура Венгрии раскрыла масштабную преступную сеть, специализировавшуюся на мошенничестве с недвижимостью в Будапеште и регионе озера Балатон, сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал М1.

По данным прокуратуры Веспрема, группировка, действовавшая с участием юристов и банковских сотрудников, успела нанести ущерб на сумму почти 1,5 млрд форинтов (около 3,8 млн евро) всего за несколько месяцев.

Схемы преступников были отточены годами. Они незаконно завладевали домами, квартирами и земельными участками, используя фальшивые документы и поддельные доверенности. Некоторые объекты недвижимости принадлежали людям, умершим несколько лет назад, чьи данные были просто использованы для подделки договоров. По данным обвинения, за короткий период мошенники захватили около десятка объектов недвижимости стоимостью от 25 до 236 млн форинтов каждый - в пересчете общая сумма похищенного имущества составляет около 1,3 млрд форинтов.

Ключевую роль в преступной схеме сыграл сотрудник компании, занимавшейся реализацией залогового имущества. Он имел доступ к базам данных с адресами бесхозных объектов и личной информацией их владельцев. Именно эта информация стала основой для подделки документов и незаконной перерегистрации права собственности.

Всего по делу проходят 24 человека. Прокуратура требует для ключевых фигурантов от 5 до 8 лет тюрьмы, конфискации имущества и запрета на занятие должностей, если они признают вину.

Стоит отметить, что подобные случаи в Венгрии уже происходили. В апреле текущего года был вынесен приговор двум венгерским адвокатам, которые между 2008 и 2014 годами в сговоре с риелтором незаконно завладели недвижимостью, принадлежавшей пожилым и социально незащищенным гражданам. Тогда ущерб составил 70 млн форинтов. Один из юристов получил четыре года тюрьмы и лишился права практиковать, второй - условный срок.