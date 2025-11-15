Когда начался показ, зал будто замер. Словно время отступило: зрители вновь переживали магию премьеры, ощущали дыхание актрисы, её присутствие на сцене. Дыхание публики, лёгкий трепет на экране создавали ощущение единого целого, когда искусство и зритель соединяются. Аплодисменты, вздохи восхищения и слёзы благодарности сменяли друг друга - и казалось, что сама Амалия Панахова смотрит на зал и улыбается...

В Киноцентре "Низами" в Баку прошло событие, которое, несомненно, останется в памяти - премьера художественно-документального фильма "Не могу забыть. Амалия Панахова", посвящённого 80-летию легенды азербайджанского театра и кино, народной артистки, лауреата Государственной премии, кавалера орденов "Шараф" и "Шохрат", основательницы Бакинского муниципального театра Амалии Панаховой (1945-2018), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Проект реализован при поддержке Министерства культуры Азербайджана, Азербайджанского государственного телевидения и медиакомпании EMEDIA Group.

Амалия Панахова - актриса и режиссёр уникального творческого диапазона. Среди ее достижений за более чем 50 лет сценической и режиссёрской деятельности: создание Бакинского муниципального театра, десятки постановок, роли, вошедшие в историю национального театра и кино, наставничество целого поколения актёров. Её талант соединял глубину психологизма с лёгкостью исполнения, а сцена для неё всегда была пространством, где рождалось чудо.

Презентация фильма собрала полный зал: официальные лица, деятели культуры, близкие, друзья и почитатели таланта Амалии Панаховой.

На презентации звучали воспоминания, проникнутые теплом и уважением: автор идеи фильма Эльшан Алиев, сценарист Ульвия Гейдарова и режиссёр Шалаля Гусейнова говорили о том, насколько велика ответственность, когда создаёшь кино о такой масштабной личности, о том, что каждая деталь, каждая сцена - это попытка передать дух великого Артиста. Над фильмом также работали: Эльнур Мамедов - руководитель проекта, операторы - Эльхан Новрузов и Бахрам Джабраилов. В фильме приняли участие актёры Бакинского муниципального театра - Ульвия Рза и Тогрул Рза.

Директор Государственного фонда кино Азербайджана, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев, народные артисты Нураддин Мехтиханлы и Гамида Омарова поделились теплыми воспоминаниями о творческом наследии Амалии Панаховой, подчеркнув ее высокие человеческие качества.

Картина, созданная в Редакции кинопрограмм Азербайджанского телевидения, охватывает ключевые этапы более чем 50-летнего творческого пути актрисы: от первых шагов на сцене до её работы режиссёром и создателя Бакинского муниципального театра, от постановок до многогранной деятельности как общественного деятеля. В фильме звучат воспоминания народного писателя Анара Рзаева, народного артиста Расима Балаева, академика Рафаэля Гусейнова, заслуженного деятеля искусств Марьям Ализаде, народных артистов Гаджи Исмайлова и Марахима Фарзалибекова. Художественные эпизоды фильма были сняты на сцене Азербайджанского государственного академического национального драматического театра - того самого театра, которому Актриса посвятила более трёх десятилетий своей жизни.

Фильм стал не просто данью памяти, а настоящим праздником искусства, встречей с той, кто всю жизнь дарила зрителям вдохновение, смелость и веру в силу искусства. После окончания просмотра зрителей еще долго не покидали эмоции - и каждый уходил с ощущением, что великое имя, великое искусство Амалии Панаховой все еще рядом с нами.