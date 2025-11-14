Обнародованы даты очередных пленарных заседаний Милли Меджлиса Азербайджана

Очередные заседания Милли Меджлиса состоятся 19, 20 и 21 ноября.

Как передает Day.Az, в повестку дня заседаний включены следующие 8 вопросов:

1. Законопроект Азербайджанской Республики "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год" (первое чтение);

2. Законопроект Азербайджанской Республики "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2026 год" (первое чтение);

3. Законопроект Азербайджанской Республики "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2026 год" (первое чтение);

4. Законопроект Азербайджанской Республики "О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2026 год" (первое чтение);

5. Законопроект Азербайджанской Республики "О пороге критерия нуждаемости в Азербайджанской Республике на 2026 год" (первое чтение);

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый Кодекс Азербайджанской Республики, в законы Азербайджанской Республики "О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики", "О социальном страховании", "О государственном обязательном личном страховании военнослужащих", "Об обязательном государственном личном страховании работников судебных и правоохранительных органов", "О медицинском страховании", "О государственной пошлине", "О государственной заботе о лицах, страдающих сахарным диабетом", "Об обязательном государственном личном страховании сотрудников органов дипломатической службы, проходящих службу в дипломатических представительствах и консульствах Азербайджанской Республики", "О государственной заботе о лицах, страдающих наследственными заболеваниями крови - гемофилией и талассемией", "О страховой деятельности", "Об обязательном страховании от случаев потери трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных болезней", "О государственной заботе о лицах, страдающих рассеянным склерозом", "Об обязательной диспансеризации детей", "О таможенном тарифе", "О безналичных расчетах" и "О правах лиц с инвалидностью" (первое чтение);

7. Проект постановления Милли Меджлиса Азербайджанской Республики о смете расходов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики на 2026 год;

8. Проект постановления Милли Меджлиса Азербайджанской Республики о смете расходов Счетной палаты Азербайджанской Республики на 2026 год.