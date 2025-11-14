В Китае задумались ограничить время разгона автомобилей

Министерство общественной безопасности Китая разработало новые национальные стандарты безопасности для автотранспортных средств. В частности, они предусматривают ограничение времени разгона автомобилей с 0 до 100 км/ч минимум до 5 секунд.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщает Carnewschina 13 ноября.

Считается, что эта мера повысит безопасность на дорогах. В настоящее время проект находится на этапе публичного обсуждения.

По данным издания, речь идет не о полном запрете чересчур быстрого разгона автомобилей, а специальной настройке, при которой автомобиль после запуска не сможет ускоряться с места до "сотни" быстрее 5 секунд. Предполагается, что для ее отключения потребуются дополнительные операции.

Новыми стандартами предусматриваются и другие требования к транспортным средствам. К примеру, у электрических и подключаемых гибридных автомобилей должна быть страховка от случайного ускорения из-за ошибки водителя с выбором педали, при которой система будет ограничивать работу силовой установки.

На фоне недавних резонансных ДТП, при которых пассажиры не могли покинуть поврежденные автомобили, в документе прописали и ряд требований по конструкции дверей. Так, каждая дверь должна иметь механические ручки как изнутри, так и снаружи. Двери также должны автоматически разблокироваться при срабатывании подушек безопасности или перегреве аккумуляторной батареи.