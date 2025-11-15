https://news.day.az/world/1795596.html Член горсовета Сардинии споткнулся и чуть не выпал с окна - ВИДЕО Член городского совета Сардинии Эмануэле Кани упал с лестницы палаццо Пьячентини в Риме. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Кани отделался лёгкими травмами, но серьёзно повредил витраж 1932 года работы известного художника Марио Сирони. Представляем вашему вниманию данное видео:
