Член горсовета Сардинии споткнулся и чуть не выпал с окна - ВИДЕО

Член городского совета Сардинии Эмануэле Кани упал с лестницы палаццо Пьячентини в Риме. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Кани отделался лёгкими травмами, но серьёзно повредил витраж 1932 года работы известного художника Марио Сирони. Представляем вашему вниманию данное видео: