Член горсовета Сардинии споткнулся и чуть не выпал с окна

Член городского совета Сардинии Эмануэле Кани упал с лестницы палаццо Пьячентини в Риме.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Кани отделался лёгкими травмами, но серьёзно повредил витраж 1932 года работы известного художника Марио Сирони.

Представляем вашему вниманию данное видео: