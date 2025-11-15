Взрыв в Аргентине был виден с борта самолета

Пожар произошел на заводе по производству агрохимикатов на юге Буэнос-Айреса.

Как передает Day.Az, взрыв был настолько мощным, что его было видно даже с борта воздушного судна. 

Пострадали как минимум 22 человека, передают местные медиа. В некоторых домах выбило окна.