Взрыв в Аргентине был виден с борта самолета - ВИДЕО

Пожар произошел на заводе по производству агрохимикатов на юге Буэнос-Айреса. Как передает Day.Az, взрыв был настолько мощным, что его было видно даже с борта воздушного судна. Пострадали как минимум 22 человека, передают местные медиа. В некоторых домах выбило окна.