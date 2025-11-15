https://news.day.az/society/1795594.html В Азербайджане в ряде районов будет дождливо - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Ожидается, что вечером 16 ноября, начиная с западных районов Азербайджана, и до дня 17 ноября в некоторых районах республики временами пройдет дождь.
В Азербайджане в ряде районов будет дождливо - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ожидается, что вечером 16 ноября, начиная с западных районов Азербайджана, и до дня 17 ноября в некоторых районах республики временами пройдет дождь.
Как передает Day.Az со ссылкой на Службу национальной гидрометеорологии, местами осадки будут носить кратковременный ливневый характер, возможны грозы, выпадение града, а в высокогорных районах - переход дождя в снег.
В связи с дождливой погодой ожидается повышение уровня воды в реках.
