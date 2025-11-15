В Азербайджане пресечен транзит героина из Ирана в Европу на 90 млн долларов

Сотрудники Астаринского таможенного управления выявили и изъяли из незаконного оборота особо крупную партию наркотического средства - героина, предназначенного для отправки в Европу. Это стало результатом комплекса оперативно-розыскных и контрольных мероприятий.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировал Государственный таможенный комитет (ГТК).

Сообщается, что вагон, перевозивший груз "клеевой состав для кафеля" из Ирана в Эстонию транзитом через территорию Азербайджана, был остановлен на таможенном посту "Астара". Груз был проверен на стационарном рентгеновском сканере. Поскольку при просмотре возникли подозрительные контуры, было принято решение провести углублённый таможенный досмотр с привлечением служебной собаки.

В результате проверки, проведённой после реакции служебной собаки, в 44 из 3250 мешков была обнаружена особо крупная партия героина - общий вес с упаковкой составил примерно 456 килограммов 800 граммов.

Отмечается, что ориентировочная розничная стоимость выявленного наркотика на чёрном рынке Европы превышает 90 миллионов долларов США.

По факту проводится расследование.