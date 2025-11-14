Азербайджанский фактор в Центральной Азии:

Автор: Эмин Алиев, главный редактор АМИ Trend

15-16 ноября 2025 года в Ташкенте пройдет 7-я Консультативная встреча глав государств Центральной Азии. Среди приглашённых лидеров - Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Этот факт уже сам по себе отражает глубокую трансформацию политической географии региона: Азербайджан превратился в ключевое звено трансеваразийской архитектуры безопасности, экономики и транспорта.

Роль азербайджанского транзитного коридора становится центральной для всех стран Центральной Азии, которые стремятся к стабильным маршрутам выхода на европейские рынки. Средний коридор, опирающийся на инфраструктуру Азербайджана - порт Алят, железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс, сеть международных аэропортов - превратился в единственную устойчивую транспортную артерию между Азией и Европой. В условиях изменившейся геополитической ситуации именно Баку обеспечивает регионам ЦА надежный, безопасный и предсказуемый путь торговли и энергопоставок. На этом фоне участие азербайджанского лидера в ташкентской встрече становится не жестом дипломатии, а осознанной необходимостью для всех стран региона.

В преддверии визита Президент Ильхам Алиев дал интервью Национальному информационному агентству Узбекистана, подтвердив, что Азербайджан рассматривает сотрудничество со странами ЦА как стратегическое и долгосрочное. Динамика контактов говорит сама за себя: за последние три года лидеры государств Центральной Азии совершили около 30 визитов в Баку, а азербайджанский президент 13 раз посетил регион. Это один из самых интенсивных дипломатических треков Евразии, формирующий устойчивую политическую платформу тюркского пространства.

Особое место занимает узбекистанское направление, которое Алиев назвал союзническим уровнем отношений. Личные доверительные связи между Ильхамом Алиевым и Шавкатом Мирзиёевым давно перерастают рамки протокольной дипломатии. Два взаимных государственных визита, десятки подписанных документов, учреждение Высшего межгосударственного совета и принятие Дорожной карты по союзническим отношениям до 2029 года - всё это создает уникальную модель взаимодействия, где политическое доверие подкреплено реальными экономическими и инфраструктурными проектами. Ярким символом стала школа имени Мирзы Улугбека, построенная Узбекистаном в освобожденном Физули в 2023 году. Этот жест закрепил новый уровень братства, основанного на солидарности и взаимном уважении.

Экономическое сотрудничество развивается рекордными темпами. В 2024 году товарооборот составил 252 млн долларов, а за десять месяцев 2025-го вырос до 319 млн - рост на 87 процентов. Совместная инвестиционная компания с капиталом в 500 млн долларов стала катализатором проектов не только в двух странах, но и в третьих государствах.

Одним из важнейших совместных проектов стала швейная фабрика BusinessTex JV в Ханкенди - символ не только послевоенного развития Карабаха, но и доверия между двумя странами. Предприятие уже производит 2500 изделий в день, планируя увеличить выпуск до 10 тысяч и экспортировать до 80% продукции. Эта фабрика стала моделью того, как инвестиции Узбекистана могут способствовать восстановлению освобожденных территорий.

Ключевым направлением сотрудничества остаётся транспорт. Азербайджан предоставляет странам ЦА уникальные транзитные возможности, а Узбекистан активно наращивает экспорт через Средний коридор. В 2024 году объём транзита превысил 1,3 млн тонн, а за девять месяцев 2025-го достиг 1 млн тонн, демонстрируя устойчивый рост. Алиев отдельно отметил, что Зангезурский коридор, после его открытия, станет новым драйвером торговли и создаст прямую связь Центральной Азии с Турцией и Средиземноморьем.

Отдельную значимость приобретает энергетическое направление. Узбекистан импортирует азербайджанскую нефть и нефтехимию, страны реализуют проекты в сфере цифровизации нефтегазовой отрасли и зелёной энергетики. Подписанное в Баку на COP29 трёхстороннее соглашение Азербайджана, Казахстана и Узбекистана о развитии коридоров зеленой энергии открывает новую страницу энергетической кооперации. Фактически речь идёт о создании единого энергетического пространства тюркских стран, ориентированного на экспорт возобновляемой энергии в Европу.

Гуманитарное сотрудничество развивается столь же стремительно. Общие тюркские корни, историко-культурная близость и религиозное родство делают взаимодействие в сфере культуры, науки, образования и молодёжной политики органичным и естественным. Активная работа в рамках Организации тюркских государств создаёт общее пространство идентичности, где Азербайджан и Узбекистан выступают двигателями интеграционных процессов.

В перспективе азербайджано-центральноазиатский трек будет только укрепляться. Баку предлагает партнерам инфраструктуру, инвестиции, энергию, логистику, технологические решения и политическую стабильность. Центральная Азия, в свою очередь, становится важнейшим элементом внешнеполитической стратегии Азербайджана, расширяя союзнический круг вокруг Каспия.

Азербайджан играет роль одного из ключевых центров силы тюркского мира и важнейшего партнёра Центральной Азии. Как подчеркнул в своем интервью Ильхам Алиев, он убеждён, что встреча глав государств станет значимым этапом в укреплении многовековой дружбы между братскими народами и даст мощный импульс сотрудничеству в политической, экономической, транспортной, энергетической и гуманитарной сферах.

Сегодня, когда региональная архитектура Евразии быстро меняется, роль Ильхама Алиева в укреплении сотрудничества между Азербайджаном и странами Центральной Азии становится особенно заметной. Его курс на расширение транспортно-логистических связей, развитие энергетического партнёрства и формирование общего экономического пространства превратил Баку в один из ключевых центров, связывающих Каспий, Центральную Азию и Европу. Благодаря стратегическому видению Ильхама Алиева Азербайджан стал надежным партнером для государств региона, обеспечивая им устойчивые маршруты, новые возможности для торговли и платформу для политического диалога. Именно эта линия политики позволила вывести отношения со странами Центральной Азии на уровень долгосрочного доверия и взаимной выгоды, усилив роль Баку в формировании новой евразийской взаимосвязанности.