AzerGold о запуске новых рудников в Азербайджане

Из 2554 человек, трудоустроенных в результате деятельности ЗАО AzerGold, более 80% представляют регионы, а именно Гянджа-Дашкясанкий экономический район, особенно отдалённые сёла. Запуск новых рудников в Карабахе и Восточном Зангезуре, а также в других регионах Малого Кавказа также обеспечит тысячам граждан постоянную занятость, подавляющее большинство которых представляют регионы.

Как передает Day.Az, об этом AzerGold сообщило в ответ на запрос Trend.

"Освоение новых месторождений в Карабахе и Восточном Зангезуре послужит социально-экономическому возрождению региона, достижению целей по обеспечению постоянного проживания населения и устойчивого экономического развития в рамках "I Государственной программы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", реализуемой на освобожденных от оккупации территориях по распоряжению Президента Ильхама Алиева. Направления деятельности, определенные с учетом приоритетов Государственной программы, позволят создать тысячи новых рабочих мест, развивать местный кадровый потенциал в горном деле, геологии и металлургии, а также стимулировать развитие малого предпринимательства, логистики и других смежных отраслей", - говорится в сообщении компании.

В ЗАО отметили, что позитивное социальное воздействие запуска новых рудников будет обеспечено проектами в рамках корпоративной социальной ответственности. Планируется поддержка развития образования, здравоохранения и спорта в регионе, повышение благосостояния местных сообществ и расширение социально-экономических возможностей, что внесет устойчивый вклад в развитие регионов.

Отметим, что с первых лет своей деятельности ЗАО AzerGold реализует многочисленные социальные проекты в сферах устойчивого и инклюзивного развития, спорта и здравоохранения, охраны окружающей среды, аграрного развития, образования, повышения осведомленности, поддержки предпринимательской деятельности, охраны историко-культурного наследия в Дашкясанском и Гёйгёльском районах, где компания ведет активную промышленную и производственную деятельность.

Инициативы Акционерного общества, особенно в области социально-экономического развития отдаленных сел и поселков, высоко оцениваются общественностью страны. AzerGold являясь первой Государственной компанией, удостоенной премии "Национальная корпоративная социальная ответственность", к настоящему времени получила награды в различных номинациях.