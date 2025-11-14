На Играх исламской солидарности Азербайджан представят три паралимпийца

На VI Играх исламской солидарности, которые пройдут в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде с 17 по 21 ноября, выступят три азербайджанских паралимпийца.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет Азербайджана, в параатлет Самир Набиев примет участие в соревнованиях по толканию ядра и метанию диска в категории F57.

В соревнованиях по парапауэрлифтингу за медали будут бороться Джейхун Махмудов и Захра Дадашова в легкой весовой категории.

Параатлета готовит к выступлению главный тренер Олег Панютин, а парапауэрлифтеров - тренер Талех Магеррамов.