Несчастный случай на заводе в Ширване

https://news.day.az/society/1795419.html
В Ширване на заводе произошел несчастный случай.
Как сообщает Day.Az, об этом информирует Министерство оборонной промышленности.
Сообщается, что сегодня днём на одном из заводов в Ширване, входящем в структуру научно-производственного предприятия "Сенайечихаз" ОАО "Азерсилах" (группы "Оборонная промышленность"), произошёл производственный инцидент.
В результате несчастного случая погиб сотрудник предприятия Исмаилов Адиль Балаш оглу.
В настоящее время соответствующие органы проводят расследование.
