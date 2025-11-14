Несчастный случай на заводе в Ширване

В Ширване на заводе произошел несчастный случай.

Как сообщает Day.Az, об этом информирует Министерство оборонной промышленности.

Сообщается, что сегодня днём на одном из заводов в Ширване, входящем в структуру научно-производственного предприятия "Сенайечихаз" ОАО "Азерсилах" (группы "Оборонная промышленность"), произошёл производственный инцидент.

В результате несчастного случая погиб сотрудник предприятия Исмаилов Адиль Балаш оглу.

В настоящее время соответствующие органы проводят расследование.