«Пенная вечеринка» в ирландской деревне - ВИДЕО
Жители ирландской деревни Лохшинни столкнулись с последствием недавнего шторма, прибрежную зону и дома окутала густая морская пена.
Как передает Day.Az, подобные явления случаются при сильном волнении моря: штормовые волны взбалтывают воду, насыщенную органическими веществами - остатками водорослей и планктона.
При мощном ветре её может выбрасывать на берег в большом количестве. Экологи отмечают, что сама по себе такая пена обычно безвредна.
