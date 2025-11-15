«Пенная вечеринка» в ирландской деревне

Жители ирландской деревни Лохшинни столкнулись с последствием недавнего шторма, прибрежную зону и дома окутала густая морская пена.

Как передает Day.Az, подобные явления случаются при сильном волнении моря: штормовые волны взбалтывают воду, насыщенную органическими веществами - остатками водорослей и планктона.

При мощном ветре её может выбрасывать на берег в большом количестве. Экологи отмечают, что сама по себе такая пена обычно безвредна.