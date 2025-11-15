Место встречи реки и залива

Место, где встречаются река Миссисипи и Мексиканский залив, представляет собой один из самых узнаваемых природных ландшафтов США.

Как передает Day.Az, здесь мощный поток пресной воды Миссисипи сталкивается с солёными водами залива, образуя заметную границу двух сред.

Различия в цвете, температуре и плотности воды делают эту точку особенно интересной для учёных и туристов.