Американские сенаторы отказались от денег

Лидер республиканского большинства в Сенате США Джон Тун добился включения в пакет финансирования правительства пункта о выплате сотен тысяч долларов сенаторам, вызванным в суд в рамках расследования бывшего специального прокурора Джека Смита в отношении президента Дональда Трампа. Данная мера не нашла широкой поддержки среди его однопартийцев, пишет Politico со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Из восьми известных сенаторов-республиканцев, чьи телефонные разговоры были запрошены в ходе расследования о вмешательстве Трампа в выборы 2020 года, пока только один - сенатор Линдси Грэм из Южной Каролины - объявил о планах воспользоваться преимуществами новой законодательной формулировки. "О, определенно. И если вы думаете, что я собираюсь уладить это дело за миллион долларов - нет. Я хочу, чтобы вам было так больно, чтобы никто больше так не поступал... Я собираюсь добиваться этого через судебную систему и средства правовой защиты", - сказал Грэм на пресс-конференции после принятия законопроекта о государственном финансировании.

По информации Politico, остальные сенаторы, фигурировавшие в расследовании Смита, отказались от запроса компенсации, поскольку члены Демократической партии упрекают своих политических оппонентов в "одобрении неожиданной прибыли, финансируемой налогоплательщиками". Пункт о выплатах предполагает, что сенаторы могут подать в суд на правительство с запросом компенсации суммой 500 тысяч долларов или более, если они обнаружат, что записи их разговоров были изъяты без уведомления.