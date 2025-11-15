Азербайджанская нефть подорожала
В итальянском порту Аугуста цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF по сравнению с предыдущим показателем выросла на 1,7 доллара США, или на 2,5%, составив 67,94 доллара за баррель.
Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили источники на нефтяном рынке.
Согласно информации, цена барреля нефти Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 1,73 доллара, или 2,7%, по сравнению с предыдущим показателем и составила 64,06 доллара.
Цена на нефть марки URALS выросла на 1,23 доллара, или 2,4%, по сравнению с предыдущим показателем и достигла 52,18 доллара за баррель.
Цена на нефть марки Dated Brent, добываемой в Северном море, увеличилась на 1,5 доллара, или 2,4%, по сравнению с предыдущим показателем и составила 63,69 доллара за баррель.
В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена за баррель нефти заложена на уровне 70 долларов США.
