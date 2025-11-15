Азербайджан и АБР обсудили сотрудничество по развитию городского транспорта

Обсуждено сотрудничество в области модернизации метрополитена между Азербайджаном и Азиатским банком развития.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации президента Азиатского банка развития (АБР) Масато Канда в социальных сетях.

"Сегодня я посетил станцию метро "Ичеришехер" и встретился с руководством Бакинского метрополитена, чтобы обсудить подготовку к следующему этапу расширения транспортной сети города. В рамках Стратегии партнерства Азиатского банка развития со страной мы поддерживаем правительство Азербайджана в вопросах модернизации метрополитена, повышении уровня цифровых операций, эффективности системы и пропускной способности сети. Эти усилия повысят мобильность в Баку, укрепят транспортную связь в городе и создадут более широкие возможности для людей и бизнеса. АБР продолжит сотрудничать со своими партнерами в создании эффективной, инклюзивной и готовой к будущему городской транспортной системы", - говорится в публикации.