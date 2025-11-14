Момент внезапного наводнения в тунелле в Китае попал на

Двое рабочих спаслись бегством от внезапного наводнения в туннеле Ниннань в Китае.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Находившийся в кабине оператор экскаватора не выжил. Общее число жертв неизвестно.

Представляем вашему вниманию данное видео: