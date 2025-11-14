https://news.day.az/world/1795331.html

Момент внезапного наводнения в тунелле в Китае попал на ВИДЕО - есть жертвы

Двое рабочих спаслись бегством от внезапного наводнения в туннеле Ниннань в Китае. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Находившийся в кабине оператор экскаватора не выжил. Общее число жертв неизвестно. Представляем вашему вниманию данное видео: