https://news.day.az/world/1795331.html Момент внезапного наводнения в тунелле в Китае попал на ВИДЕО - есть жертвы Двое рабочих спаслись бегством от внезапного наводнения в туннеле Ниннань в Китае. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Находившийся в кабине оператор экскаватора не выжил. Общее число жертв неизвестно. Представляем вашему вниманию данное видео:
