Звонки с номеров "9990" и "7770"

В соцсетях стали появляться сообщения о звонках с коротких номеров "9990" и "7770", а также утверждения, о том, что у граждан, отвечавших на эти звонки, похитили личные данные.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, проведённая проверка по обращениям показала: ни попыток вмешательства в работу банковских карт, ни списания денег, ни фактов утечки персональных данных граждан обнаружено не было.

"В настоящее время расследование продолжается", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в последнее время в социальных сетях появился новый вид мошенничества. Этот вид кибермошенничества контролируется из-за рубежа, а основными участниками являются молодые девушки.