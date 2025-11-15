Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на концерте Пласидо Доминго в Центре Гейдара Алиева

Это был вечер, который навсегда войдет в музыкальную историю Баку - легендарный тенор Пласидо Доминго выступил в Центре Гейдара Алиева в Баку, подарив публике незабываемый праздник мировой оперной классики, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на концерте.

Концерт великого испанского певца и дирижера, одного из величайших и почитаемых оперных исполнителей современности, стал подлинным триумфом. Зал Центра Гейдара Алиева был наполнен особым предвкушением: публика знала, что встречает Артиста, чье имя уже десятилетиями олицетворяет величие оперного искусства.

84-летний Пласидо Доминго выступив с полуторачасовым концертом, покорил слушателей своим утонченным мастерством, исключительной сценической харизмой и умением превращать каждый номер в эмоциональное переживание.

Концерт отличался богатой программой и блистательным составом исполнителей.

На сцене вместе с Маэстро выступали его сын - певец и композитор Пласидо Доминго-младший, всемирно известный певец, народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов (тенор), известные вокалисты, заслуженная артистка Азербайджана Афаг Аббасова (сопрано) и швейцарская оперная певица Дарья Рыбак (сопрано).

Созвучие голосов и партий в соло, дуэтах, трио и заключительное общее выступление сформировали по-настоящему грандиозную праздничную атмосферу. Каждый номер сопровождался долгими, искренними овациями - публика не скрывала восхищения.

Музыкальным сердцем вечера стал Государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением известного итальянского дирижёра Франческо Ивана Чампы. Маэстро виртуозно вёл оркестр, создавая богатую и эмоционально насыщенную музыкальную палитру. Под его дирижированием прозвучали произведения Джакомо Пуччини, Джузеппе Верди, Пьетро Масканьи - классика, которая зазвучала в зале свежо, вдохновенно и с особым драматизмом.

Одним из самых трогательных моментов вечера стал сюрприз Пласидо Доминго для азербайджанской публики. Легендарный певец вместе с другими участниками концерта исполнил знаменитую азербайджанскую народную песню "Küçələrə su səpmişəm".

Этот номер также вызвал настоящий восторг и для многих этот момент стал не только украшением концерта, но и символом уважения маэстро к культуре Азербайджана.

Стоит отметить, что обращение Доминго к азербайджанским мелодиям имеет историю. В 2010 году он уже исполнял песню Тофига Гулиева "Sənə də qalmaz" на церемонии, посвящённой 87-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

И нынешний концерт лишь укрепил эту музыкальную связь, сделав ее еще более теплой и значимой.

Зрители встречали исполнителей стоя, под бурные продолжительные аплодисменты, выразив благодарность легендарному Маэстро и всем исполнителям.

Концерт Пласидо Доминго в Баку навсегда остался яркой страницей культурной жизни столицы, доказав, что искусство по-прежнему объединяет сердца - независимо от времени и границ.