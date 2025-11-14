В резком подорожании золота обвинили Китай

Тайные закупки Китая спровоцировали рост цен на золото. В резком подорожании благородного металла обвинили Пекин аналитики Societe Generale, их цитирует Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По официальным данным, в июне КНР приобрела 2,2 тонны золота, в июле и августе - по 1,9 тонны. Однако объем незарегистрированных закупок драгоценного металла в КНР может превышать эти показатели более чем в 10 раз. По итогам 2025-го суммарные объемы драгоценного металла, который скупили в Поднебесной, могут достигнуть 250 тонн, а общие резервы - более 5 тысяч тонн, вдвое выше, чем говорят официальные данные.

Пекин активно вкладывается в покупки золота, чтобы снизить зависимость экономики от доллара, объяснил главный стратегический директор по энергетическим направлениям инвестфонда Carlyle Джефф Карри. Такой ажиотаж разгоняет цены на золото, которые уже неоднократно били рекорды в этом году, отметил директор Японской ассоциации рынка драгметаллов Брюс Икемизу.