Когда возобновится движение поезда Хырдалан-Сумгайыт?

Движение пассажирских поездов по линии Хырдалан-Сумгайыт-Хырдалан ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (AЖД) может быть возобновлено в первом квартале 2026 года.

Как передает Day.Az, об этом АПА сказал пресс-секретарь Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA) Анар Наджафли.

Отметим, по официальной информации АЖД, ведётся строительство нового автомобильного путепровода под железнодорожными путями в районе Хырдалан-Гюздек.

Цель строительства - обеспечить связь города Хырдалан с автомобильными дорогами М-1 "Баку-Губа-госграница с РФ" и М-4 "Баку-Шамахы-Евлах".

В связи с проведением строительных работ движение пассажирских поездов по линии Хырдалан-Сумгайыт-Хырдалан временно приостановлено. Поезда курсируют по линии Баку-Баладжары-Хырдалан-Баку.

Ранее мы сообщали, что "Азербайджанские железные дороги" обратились к пользователям Абшеронской кольцевой линии с разъяснением правил поведения в поездах.