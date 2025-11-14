Азербайджан и Армения близки к окончательному мирному соглашению

Между Арменией и Азербайджаном ведутся переговоры по подписании окончательного мирного соглашения.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян во время встречи с председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили.

Министр отметил, что достигнутое между Арменией и Азербайджаном Вашингтонское соглашение уже принесло ряд практических результатов.

Ранее мы сообщали, что Пашинян обещает начать строительство Зангезурского коридора в 2026 году.