https://news.day.az/politics/1795420.html Азербайджан и Армения близки к окончательному мирному соглашению - Пашинян Между Арменией и Азербайджаном ведутся переговоры по подписании окончательного мирного соглашения. Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян во время встречи с председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили.
Азербайджан и Армения близки к окончательному мирному соглашению - Пашинян
Между Арменией и Азербайджаном ведутся переговоры по подписании окончательного мирного соглашения.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян во время встречи с председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили.
Министр отметил, что достигнутое между Арменией и Азербайджаном Вашингтонское соглашение уже принесло ряд практических результатов.
Ранее мы сообщали, что Пашинян обещает начать строительство Зангезурского коридора в 2026 году.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре