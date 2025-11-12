Пашинян обещает начать строительство Зангезурского коридора в 2026 году

В первой половине будущего года стороны должны завершить переговоры о технических деталях проекта TRIPP.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте.

"Договориться нужно в первой половине 2026 года, а начать строительство - во второй. Мы сделаем всё возможное, чтобы график был четким", - подчеркнул Пашинян.

По его словам, железнодорожная часть армянского участка Зангезурского коридора пройдет по существовавшему в советское время маршруту Мегринской ЖД. Газопровод и ЛЭП, по его словам, пройдут "значительно севернее".

Ранее Дональд Трамп подчеркнул важность проекта TRIPP.