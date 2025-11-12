https://news.day.az/world/1794965.html Пашинян обещает начать строительство Зангезурского коридора в 2026 году В первой половине будущего года стороны должны завершить переговоры о технических деталях проекта TRIPP. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте. "Договориться нужно в первой половине 2026 года, а начать строительство - во второй.
