Венгрия подаст в суд на ЕС

Венгрия подаст в суд на Европейский союз из-за решения полностью отказаться от российского газа. Об этом заявил Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы обращаемся в Европейский суд", - сказал премьер.

Орбан назвал решение ЕС незаконным, противоречащим европейским ценностям.

В середине октября Совет Европейского союза утвердил поэтапный отказ от импорта газа из России с 1 января 2026 года. При этом для актуальных договоров сохранится переходный период до 1 января 2028 года. Также сообщество намерено ввести, которая заморозит действие запрета при возникновении проблем с поставками.

Среди прочего власти стран ЕС планируют прекратить закупать российскую нефть, начиная с 2028 года, но это решение еще предстоит согласовать с Европарламентом.